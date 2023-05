Glarus Nord will Esaf mit 800’000 Franken unterstützen

35 bis 40 Millionen Franken kostet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Esaf in Mollis laut dem Organisationskomitee. Auch die öffentliche Hand wird sich finanziell daran beteiligen. Wie der Gemeinderat von Glarus Nord in einer Mitteilung schreibt, wird an der nächsten Gemeindeversammlung über einen Verpflichtungskredit von 800’000 Franken abgestimmt. Einerseits sollen Dienstleistungen der Gemeinde erlassen werden. Darunter fallen Mieten und Gebühren. Andererseits soll auf Verrechnungen verzichtet werden, sodass Arbeiten von Gemeindeangestellten nicht verrechnet würden.