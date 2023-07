Eine Arbeitsgruppe plädiert einstimmig für die Wiedereinführung des Gemeindeparlaments

Vor fast genau sieben Jahren hat das Gemeindeparlament von Glarus Nord zum letzten Mal getagt, die Gemeindeversammlung hatte beschlossen, es aufzulösen. Nun soll das Parlament in gleicher Form wieder auferstehen: 33 Mitglieder, die in den drei Wahlkreisen Bilten/Niederurnen, Oberurnen/Näfels und Mollis/Kerenzen gewählt werden. Die Grösse und die Organisation des damaligen Parlaments hätten sich bewährt, heisst es im Schlussbericht einer Arbeitsgruppe der Gemeinde Glarus Nord. Dieser Bericht geht jetzt in eine Vernehmlassung, an der alle Interessierten teilnehmen können.