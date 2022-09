Gemeinde übernimmt EWZ-Quartier auf dem Septimerpass

Nochmals überprüfen soll die Gemeinde Surses den eigentlich im Februar bereits definierten Standort für einen neuen Werkhof in Cunter. Die Gemeinde hätte dort das Areal der Firma Von Büren übernehmen und für ihre Zwecke umnutzen wollen. Mit 89:34 Stimmen wurde nun aber einem Antrag stattgegeben, das Geschäft und den Verpflichtungskredit von 3,25 Millionen Franken an den Vorstand zurückzuweisen. Dieser solle stattdessen ein neues Projekt neben der Deponie Davos Fallung in Savognin erarbeiten, so die Gemeinde in einer Medienmitteilung.