Gemeinde Tujetsch baut 22 politische Mandate ab

Sagt auch die Urnengemeinde am 27. November Ja, bekommt die Gemeinde Tujetsch eine totalrevidierte Verfassung mit gewichtigen Neuerungen. Das kommunale Parlament jedenfalls hat die Totalrevision am Mittwochabend mit 9:2 Stimmen gutgeheissen: Einerseits sollen die finanziellen Kompetenzen der Gemeindeversammlung reduziert, andererseits möchte man die notwendige Menge an zu besetzenden Gemeindemandaten deutlich reduzieren. Letzteres will die neue Verfassung in erster Linie mit einer Abschaffung des 13-köpfigen Parlaments erreichen, des Gemeinderats.