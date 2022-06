Gemeinde spricht Beitrag für Löwenberg-Belebung

Das ehemalige Durchgangszentrum Löwenberg in Schluein wird ins Start-up- und Innovationszentrum Surselva Impact Lab transformiert – dieser Prozess läuft bereits seit mehreren Jahren. Mehrere Unternehmen haben inzwischen laut Gemeinde Schluein ihren Sitz im Gebäude, es gibt eine Mint-Akademie für die Region, Konzerte werden durchgeführt, und sieben Kunstschaffende arbeiten in Studios in Löwenberg. Die imposante Anlage könne so vor dem Verfall gerettet werden und bekomme eine Zukunft als Treffpunkt für die Bevölkerung, Jungunternehmen, Künstlerinnen und Künstler. Allerdings kostet die Transformation auch rund fünf Millionen Franken – zu einem grossen Teil wegen feuerpolizeilich geforderter Sanierungsmassnahmen, wie die Gemeinde in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom Dienstagabend schreibt. Diese hat nun beschlossen, das Projekt mit einem Beitrag von 100’000 Franken zu unterstützen. Der Entscheid fiel gemäss einer Mitteilung mit 38:15 Stimmen bei sechs Enthaltungen. Der kommunale Beitrag sei «ein wichtiges Zeichen» und Voraussetzung für weitere Beiträge von Bund und Kanton sowie von Stiftungen, hält die Gemeinde fest.