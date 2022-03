Gemeinde plant Übernahme von Zumthors Felsentherme

Der Valser Gemeindevorstand schlägt der Gemeindeversammlung vom kommenden 8. April vor, eine gemeindeeigene Stiftung zu errichten und die einst von Architekt Peter Zumthor entworfene Felsentherme in diese Stiftung einzubringen. Gleichzeitig wird mit der Priora Suisse AG als Eigentümerin des Hotels «7132» ein Dienstbarkeitsvertrag abgeschossen, der die Einzelheiten der Nutzung des Bads durch den Hotelbetrieb regelt. Dies war schon im Kaufvertrag von 2012 so vorgesehen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.