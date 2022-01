Gemeinde Flims sichert sich das Berghaus Foppa

Die Gemeinde hat notabene noch einen zweiten Kauf in petto: Im Gebiet Isla Casti, dem tiefsten Gemeindepunkt in der Ruinaulta, hat sie – vorbehältlich der Zustimmung an der Urne am 15. Mai – von den drei Miteigentümern die Hälfte der dortigen Parzelle erworben, knapp 40’000 Quadratmeter. Man wolle die Isla Casti öffentlich zugänglich machen, schreibt die Gemeinde, und sie sanft nutzen, beispielsweise als Standort für die Aus- und Weiterbildung der Ranger in der Rheinschlucht. Der Kaufpreis beträgt rund 1,5 Millionen Franken. Über beide Vorlagen will die Gemeinde am 28. März öffentlich orientieren.