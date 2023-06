Davos will verstärkt mit Erdwärme einheizen

Die Nutzung erneuerbarer Energien treibt Bund, Kantone und Gemeinden an. Davos, das ist schon lange bekannt, verfügt mit Geothermie über eine solche Energiequelle. Vor über zehn Jahren wurde in Zusammenarbeit mit dem Bund und dem Kanton Graubünden im Davoser Kurpark eine Erkundungsbohrung erstellt. Diese führte 400 Meter tief ins Erdreich, wo man in der Gesteinsschicht Aroser Dolomit fündig wurde.