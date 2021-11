Gegner des Covid-Gesetzes behaupten eine Manipulation

Wie der Glarner Regierungsrat am Donnerstag mitgeteilt hat, haben sechs Glarner Stimmberechtigte eine gleichlautende Beschwerde gegen die eid­genössische Volksabstimmung vom 28. November zum Covid-19-Gesetz eingereicht. In dieser verlangen sie die Absetzung beziehungsweise Verschiebung dieser Abstimmung. Nach ihrer Durchführung soll das Ergebnis aufgehoben werden oder es sei förmlich festzuhalten, dass die in der Bundesverfassung festgeschriebene Abstimmungsfreiheit verletzt worden sei.