Das Glarner Tischlein wird seit 15 Jahren gedeckt

Dann kommt der Lieferwagen und damit fängt das emsige Treiben der Frauen an. Sie sind im Glarner Team in der Mehrheit. Zu diesem gehören derzeit total 21 Helferinnen und Helfer sowie insgesamt vier interne Fahrer. Diese bringen jeweils das Brot, das in den Bäckereien Märchy in Näfels und Villiger in Netstal nicht mehr verkauft werden kann, aber wie alle anderen Lebensmittel auch noch von einwandfreier Qualität ist. Dazu kommen oft weitere Spenden aus der Region, während der Lieferwagen aus Winterthur jene Esswaren von Detaillisten bringt, die in sieben Zentren gesammelt werden. Die Lieferung aus Zürich umfasst Salat, Gemüse, Früchte, Milchprodukte, Getränke oder auch Bratensosse und Fleisch, wobei beim Schweinefleisch darauf geachtet wird, dass es nicht an Menschen abgegeben wird, für die es aus religiösen Gründen tabu ist.