Hochwasserschutz-Massnahmen kosten bis zu 23 Millionen Franken

Die Ergebnisse eines von der Gemeinde Schluein in Auftrag gegebenen Sanierungskonzepts für die Wildbachverbauungen in der Val da Schluein liegen vor. Wie aus einer Information an der Schlueiner Gemeindeversammlung vom Dienstagabend hervorgeht, haben die umfangreichen Abklärungen gezeigt, dass es für einen adäquaten Hochwasserschutz sowohl im Einzugsgebiet des Wildbachs Ual da Schluein als auch im Siedlungsgebiet bauliche Massnahmen braucht.