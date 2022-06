Gebt der Tiefgarage wenigstens eine Chance zu scheitern

Am Mittwoch hat der Glarner Gemeinderat bekannt gegeben, dass er das von einer Interessengemeinschaft angestossene Tiefgaragenprojekt unter dem Zaunplatz nicht weiterverfolgt. Das Vorhaben sei zu teuer. Und wegen des Grundwassers sei nicht einmal sicher, ob man ohne grössere Umstände unter dem Zaunplatz graben könne. Im schlimmsten Fall würde die Gemeinde mehrere Hunderttausend Franken Steuergelder an Expertenbüros überweisen, die ihr am Ende sagen: Sorry, geht nicht, was ihr da vorhabt.