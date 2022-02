Garantiesitze für die Minderheiten

Seit die Amtszeit von SP-Mann Claudio Lardi Ende 2010 geendet hat, ist Italienischbünden in der Bündner Regierung nicht mehr vertreten. Daran wird sich so rasch auch nichts ändern: Von den sechs Kandidierenden für die Bündner Regierung im Mai des laufenden Jahres ist niemand italienischer Muttersprache. Damit muss Italienischbünden mindestens vier weitere Jahre auf einen Sitz in der Exekutive warten.