Im Schanfigg ist die Hölle los. Dutzende alte bis uralte Karren knattern, dröhnen und ächzen an diesem Wochenende durchs Tal, viele viel zu schnell, viele viel zu laut – und aus der Zeit gefallen, was die Emissionen betrifft. Was in Arosa Jahr für Jahr durchgeführt wird, das Bergrennen mit historischen Rennwagen und -motorrädern, gehört nicht nach Graubünden, sondern in die Alteisensammlung.