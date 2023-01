Gab es Morddrohungen gegen den Laaxer Gemeindepräsidenten?

Die Wogen gehen momentan hoch in Laax. Grund für die Differenzen innerhalb der Gemeinde ist die Fusion mit Sagogn und Schluein, über die in allen drei Gemeinden am 27. Januar abgestimmt wird. Wurde in der politischen Auseinandersetzung um den Zusammenschluss eine Grenze überschritten? Laut einem am Freitag in der Lokalzeitung «Ruinaulta» erscheinenden Leserbrief des für pointierte Äusserungen bekannten Laaxers Rudolf von Toggenburg gab es gegen den fusionsbefürwortenden Laaxer Gemeindepräsidenten Franz Gschwend Morddrohungen von anonymer Seite, schriftlich wie mündlich.