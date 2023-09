Gemeinde Tujetsch unterstützt Bergbahnen mit 100’000 Franken

Die ASS hatte ursprünglich eine Summe von 200 000 Franken beantragt, der Betrag war aber vom Gemeindevorstand halbiert worden, weil die Gemeinde die Disentiser Bergbahnen mit ebenfalls 100 000 Franken unterstützt hatte und man beide Unternehmen gleich behandeln wollte. Das damals noch existierende kommunale Parlament wies das Geschäft dann aber im Juni an den Vorstand zurück mit dem Argument, die ASS müsse ihr Gesuch besser begründen. Dies ist gemäss Botschaft an die Gemeindeversammlung inzwischen erfolgt. Der nun gesprochene Beitrag gelte auch als Zeichen der Anerkennung für die «Bemühungen und grossen Investitionen» der ASS in Tujetsch, so der Vorstand.