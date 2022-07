Für mehr Sicherheit in Zuoz

In den letzten Jahren haben diese Schäden so stark zugenommen, dass die Betonwerke in den kommenden Jahren ersetzt werden müssen. In einer ersten Etappe wurden bereits mehr als 1600 Meter Stahlschneebrücken und zehn Kolkkreuze realisiert. Im Rahmen der vorliegenden zweiten Etappe sollen weitere defekte Betonwerke ersetzt und Verbauungslücken geschlossen werden. Die Bündner Regierung spricht dafür einen Kantonsbeitrag in der Höhe von maximal 1,3 Millionen Franken. (red)