Der Netstaler Christian Brülhart will bei der Behindertensession mitreden

Seit zehn Jahren beschäftigt er sich mit der Inklusion, also der Frage, wie Menschen mit einer Behinderung in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft teilnehmen können. Ganz ohne Hürden. Auch politisch möchte Christian Brülhart diese Forderung einbringen. Im letzten Jahr kandidierte er für die SP als Landrat, im März möchte er an der Behindertensession teilnehmen. Diese findet zum ersten Mal statt. Der Nationalratspräsident Martin Candinas lädt am 24. März nach Bern ein. Auf diesen Aufruf haben sich laut Pro Infirmis über 200 Menschen beworben, für die 44 freien Plätze findet deshalb bis am 21. Januar ein Voting statt.