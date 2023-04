Für lebendige Dörfer

Die Wohnungsnot ist in den Bündner Tourismusgemeinden seit Ende der Pandemie das grosse Thema. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Folgen der Zweitwohnungsinitiative von 2012 und auf das Mantra des Bundesrats «Bleiben Sie zu Hause». Denn Ferien in der Schweiz bedeutete für viele Schweizerinnen und Schweizer Ferien in Graubünden. Und weil es so schön ist in den Bergen und man in unsicheren Zeiten am besten in Immobilien investiert, ist das Interesse an Zweitwohnsitzen in Tälern wie dem Engadin markant gestiegen.