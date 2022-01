Für einmal mittendrin statt nur dabei

Wir werden in den kommenden Wochen Verantwortliche, Befürworter und Gegner der Vorlage zu Wort kommen lassen, in redaktionellen Berichten und in Leserkommentaren, wir werden – in eigener Sache, nicht in redaktioneller Sache – auch Somedia-CEO Thomas Kundert zu Wort kommen lassen, und wir werden zum Schluss in einem redaktionellen Abstimmungskommentar für oder gegen die Vorlage Stellung beziehen, wie wir das bei jeder wichtigen Vorlage tun. Nehmen Sie uns beim Wort!