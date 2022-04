Für eine sichere Zugfahrt von Davos nach Filisur

In den letzten Jahren sei diese SSV aber zu einem Unterhaltsproblem geworden. Das Leeren der vorhandenen Auffangräume sei mit viel Aufwand verbunden, aus diversen Gründen: Keine Zufahrt über eine Strasse möglich, aufwendiger Transport der notwendigen Maschinen in einem Bahnwagen und keinen Zugang für die Maschinen in den Wintermonaten wegen dem Schnee.