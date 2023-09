Der Kanton Graubünden will 45 neue Stellen für die digitale Transformation schaffen

Die Digitalisierung schreitet in allen Bereichen des täglichen Lebens voran. Auch der Kanton Graubünden ist gefordert, zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner sowie Unternehmen und Gemeinden die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Das heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Deshalb möchte der Kanton die Mitarbeitenden sensibilisieren und mit zusätzlichen Fachkräften eine behördenübergreifende Koordination angehen. Ebenfalls hat die Debatte des Grossen Rats in der Oktobersession 2022 zum Auftrag Hohl betreffend Beschleunigung der digitalen Transformation in der Verwaltung gezeigt, dass auch die Politik eine Forcierung fordert. Die Regierung strebe eine Beschleunigung der Aktivitäten im digitalen Bereich an.