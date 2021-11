Frische Post für die Bündner Regierung

In verschiedenen Gruppen haben die jungen Frauen zusammen sechs Anträge erarbeitet. 26 Mädchen nahmen sich dem Thema Gender und Sexismus an. In ihren zwei Anträgen «Aufklärung 2.0» und «Für Schulbekleidung, die die Ausdrucksfreiheit von Mädchen respektiert» fordern sie eine obligatorische Aufklärung an den Schulen ab dem Kindergarten und dass die Bündner Regierung eine grössere Ausdrucksfreiheit an Schulen fördert, indem sie beispielsweise von Kleidervorschriften absieht.