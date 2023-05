Leserbrief führt zu Gerichtsverfahren – und zum Freispruch

Da stand er am 1. Dezember plötzlich selber vor Gericht, der Bündner alt Bundesgerichtspräsident Giusep Nay. Wegen eines von ihm verfassten Leserbriefs in der «Engadiner Post», publiziert am 26. Januar 2021. Unter dem Titel «Adam Quadroni stellte nie eine Bedrohung dar», schrieb er sinngemäss unter anderem, gemäss Erkenntnis der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) seien die polizeilichen Interventionen bei der Familie Quadroni mithilfe des zuständigen Regionalrichters und völlig zu Unrecht erfolgt.