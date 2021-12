Freie Bahn für «Acla da Fontauna»-Hotel

Gemeindepräsident René Epp machte die Botschaft am Samstag unter anderem mit einem Post auf Facebook publik. «Seit heute ist klar: Das neue Hotel auf dem Acla-da-Fontauna-Areal kann endlich gebaut werden», so Epp. «Eine sehr positive Nachricht für die fortschrittliche Entwicklung in unserer Destination Disentis-Sedrun-Andermatt.» Auslöser für die Freude ist der Umstand, dass die Organisation Helvetia Nostra darauf verzichtet, ein Urteil des Verwaltungsgerichts Graubünden zum Resortprojekt nach Lausanne weiterzuziehen. Dies bestätigte Helvetia-Nostra-Präsidentin Vera Weber am Wochenende auch gegenüber Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR).