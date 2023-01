Frei, nicht gefesselt

Im Zusammenhang mit Behinderungen ist der Ausdruck an den Rollstuhl gefesselt wohl der unsinnigste. Ein Rollstuhl erhöht den Bewegungsradius von manchen Menschen mit Behinderung. Der bekannte deutsche Menschenrechtsaktivist Raul Krauthammer formuliert es so: «Wenn du jemanden siehst, der an den Rollstuhl gefesselt ist, geh hin, binde ihn los und ruf die Polizei.» Krauthammer ist wegen der Glasknochenkrankheit selber auf einenRollstuhl angewiesen.