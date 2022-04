Frauen fördern und Frauen wählen – der Weg zur Gleichstellung

Am 15. Mai wählen die Bündner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das kantonale Parlament. Zum ersten Mal kommt das Proporzsystem zum Einsatz. «Endlich zählt in Graubünden jede Stimme gleich viel. Endlich mehr Demokratie», sagt Nora Kaiser, Parteisekretärin der SP Graubünden. Kaiser äussert sich zu «Frauenwahlen» anlässlich einer gemeinsamen Medienkonferenz am Dienstag in Chur vom Frauenstreikkollektiv Graubünden, Frauenzentrale Graubünden, Gewerkschaftsbund Graubünden sowie den Parteien SP, Grüne und Mitte.