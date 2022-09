Frankreichs Linke im Affärenstrudel

Eine Ohrfeige schallt durch die französische Politik. Ihr Urheber ist Adrien Quatennens, die faktische Nummer 2 von «La France insoumise» (LFI), zu Deutsch: Unbeugsames Frankreich. Der 32-jährige Abgeordnete mit dem roten Haarschopf als Markenzeichen hat am Sonntag eingeräumt, er habe seiner Frau eine gelangt. Das Paar habe sich zerstritten und stecke in einer schwierigen Scheidung. «Inmitten extremer Spannung und gegenseitiger Aggressivität habe ich eine Ohrfeige gegeben», bekannte Quatennens in einem schuldbewussten Tonfall.