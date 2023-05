Investorentreffen «Choose France»: Präsident Macron holt grüne Industrien nach Frankreich

Lokalpolitiker in der französischen Hafenstadt Dünkirchen träumen bereits von einem «battery valley» – in Anlehnung an das Silicon Valley in Kalifornien. Präsident Emmanuel Macron verkündete jedenfalls letzte Woche den Bau zweier neuer Gigafabriken für Elektrobatterien in dem Ort. Das taiwanesische Unternehmen Prologium investiert 5,2 Milliarden Euro, die chinesische Lithiumverarbeiterin XTV für 1,5 Milliarden. Den Strom dazu soll das Atomkraftwerk Gravelines sowie ein neuer Offshore-Windpark im Ärmel-kanal liefern.