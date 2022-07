Frankreich wird an die mörderische «canicule» von 2003 erinnert

Im Grossraum Paris nähern sich die Temperaturen gefährlich der 40-Grad-Schwelle. Dieser Hitzewert weckt notgedrungen Erinnerungen an das Jahr 2003, als die Thermometer in der französischen Metropole 39,5 Grad angezeigt hatten. Diese «canicule» (Hitzewelle) vor 19 Jahren erwischte die Regierung völlig auf dem falschen Fuss. Bestürzt musste das Land des Individualismus erkennen, wie zahllose ältere Menschen ohne jeden Kontakt zur Aussenwelt lebten – und in jener glühenden Sommerhitze in völliger Einsamkeit starben.