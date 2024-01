Macron strebt einen «französischen» Islam an

Die Regierung sagt es nicht so direkt, doch im End­effekt geht es um die alte Kerndebatte, ob der Islam mit dem System westlicher Demokratien vereinbar sei. Schon 2021 liess Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein Gesetz gegen den religiösen «Separatismus» in Einwanderungsvierteln verabschieden. Eine zentrale Massnahme aus dem Gesetzeskatalog wird jetzt in die Tat umgesetzt: Seit dem 1. Januar dürfen die französischen Moscheen keine ausländischen Imame mehr beschäftigen.