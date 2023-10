Höchste Terrorwarnstufe in Frankreich: Die Angst greift um sich

Reisen wird in Frankreich zu einem Vabanquespiel: Bombendrohungen, Evakuierungen und andere Sperren häufen sich landesweit. Am Wochenende war schon Schloss Versailles inklusive Gartenanlage geräumt worden, gefolgt vom Louvre-Museum. Auch im Pariser Gare de Lyon, wo die TGV-Züge Richtung Süden starten, mussten Tausende wegen eines anonymen Telefonanrufs den Bahnhof verlassen. Am Mittwoch wiederholte sich das Szenario in nicht weniger als sechs Flughäfen, darunter in Lille, Nantes, Toulouse oder der Nummer Zwei in Frankreich: Nizza.