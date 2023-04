Lüge über die gestohlene Wahl: US-Sender Fox umgeht mit Millionen-Deal einer Schlammschlacht vor Gericht

Zum Prozessauftakt am Dienstag schaltete Fox eine ganzseitige Anzeige in der New York Times. «Die vertrauenswürdigsten Nachrichten. Jetzt erst recht», stand dort trotzig angesichts einer 1,6-Milliarden-Dollar Verleumdungsklage, die der Reputation des Flaggschiffs im Medienreich des Rupert Murdoch schon vor Beginn der Hauptverhandlung massiv geschadet hatte.