Eine Milliarde Franken für die Gesundheitsversorgung

Gemäss dem Schreiben wird sich der Bund in Zukunft mit bis zu 50 Prozent an den kantonalen Aufwendungen beteiligen. Das betreffe die Ausbildungskosten der Leistungserbringenden, die Gewährung von Beiträgen an die Höheren Fachschulen für die Förderung der Ausbildung und die Gewährung von Ausbildungsbeiträgen an Studierende in Pflege Fachhochschule. «Insgesamt wird die Ausbildungsoffensive gemäss Bundesgesetz während acht Jahren durch Bund und Kantone mit bis zu einer Milliarde Franken gefördert», so die Mitteilung.