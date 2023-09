Söder kassiert für Aiwangers Absolution viele Watsch’n

Es ist ein Empfang, wie man ihn sich als Politiker nur wünschen kann. «Hubert! Hubert!» skandierten die Anhängerinnen und Anhänger der Freien Wähler am Montag, als Parteichef Hubert Aiwanger im «Weissbierstadel» auf die Bühne trat. Wie viele andere Spitzenpolitiker und -politikerinnen ist er zum Gillamoos gekommen, dem grossen Jahrmarkt im bayerischen Abensberg. Der politische Frühschoppen ist ein Pflichttermin im Jahreskalender in Bayern, erst recht kurz vor einer Landtagswahl. Diese findet ja in Bayern am 8. Oktober statt.