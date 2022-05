Flims will Foppa attraktiver machen 

Klare Sache an der Flimser Urne: Das Stimmvolk hat sich am Sonntag mit 847:92 Stimmen dafür ausgesprochen, das Berghaus «Foppa» für vier Millionen Franken zu kaufen und zu sanieren. Mit 799:130 Stimmen gewährten die Flimserinnen und Flimser zudem zusätzliche 1,5 Millionen Franken: Sie fliessen einerseits an die Infrastrukturgesellschaft Finanz Infra AG für Beschneiungs- und Beleuchtungseinrichtungen im Gebiet Foppa-Spalegna, andererseits sind sie für weitere attraktivitätssteigernde Massnahmen im Flimser Naherholungsgebiet am Berg vorgesehen.