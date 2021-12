Flims macht sich Gedanken über das Morgen

Interessierte ein- und zweitheimische Flimserinnen und Flimser haben ab sofort die Möglichkeit, am Entwicklungsprozess teilzuhaben: Unter zukunft-flims.ch können alle evaluierten Massnahmen eingesehen, bewertet und mit eigenen Visionen für den Kurort ergänzt werden. An einem Dialogevent im Mai 2022 soll es dann vertiefte Einblicke in die einzelnen Massnahmen und die nächsten Schritte geben. Die Integration der Flimserinnen und Flimser sowie der Flimser Zweitwohnungseigentümerinnen und -eigentümer in den Entwicklungsprozess sei eines seiner grössten Anliegen, betont der Gemeindevorstand.