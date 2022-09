Fertig lustig mit Spass

«Ein bisschen Spass muss sein» – so schepperte es ab 1972 aus den damaligen Rundfunkgeräten in die Bündner Stuben. Und so scheppert es am Samstag wieder in Chur, an der Schlagerparade. Stargast vor Ort, damals wie heute: Roberto Blanco. In Tunesien, Beirut und Spanien aufgewachsen, später in Deutschland assimiliert und seit Jahrzehnten zum deutschen Kulturgut mutiert. Sein Schlager war die Antwort auf die 1968er-Revolution – ein Totschlagargument, denn gegen den bürgerlichen deutschen Spass war nicht anzukommen, und gegen den Titel sowieso nicht.