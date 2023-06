«Ja, ich war für die Angleichung des Rentenalters»

Flavia Aebli ist 23 Jahre alt. Sie präsidiert die Bündner FDP-Frauen, kandidiert für den Nationalrat und studiert in Bern Sozialwissenschaften. Sie sei eine Feministin, sagt sie. Und ganz sicher werde sie am feministischen Streik teilnehmen. Bereits 2019 hat sie den Streik unterstützt. «Als damals 18-Jährige durfte ich an einem Generationengespräch mit Frauen teilnehmen.» Diese Talkrunde habe zu vielen Gedanken angeregt.