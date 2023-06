Gemeindeversammlung Landquart sagt Ja zu 10-Millionen-Kredit

Die Landquarter Feldwege müssen ausgebessert werden. In einem Feldwegkonzept wird präsentiert, wie 17 Kilometer des Naherholungsgebiets in Igis und Landquart saniert werden sollen. Am Mittwoch hat sich die Gemeindeversammlung von Landquart über das Konzept abgestimmt. Mit 36 Ja- und acht Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde dem Verpflichtungskredit über 10,65 Millionen Franken zugestimmt. Dies schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Gemeindeversammlung hat in diesem Fall eine beratende Funktion: Da es sich bei 10,65 Millionen um eine hohe Summe handelt, kommt es im August zu einer Urnenabstimmung. Dort stimmt die Gemeinde über das Konzept ab. Ebenfalls gibt es danach Zeit für Einsprachen.