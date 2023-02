Zum Abschluss geht es um die Ruhegehälter für Regierungsmitglieder

Mi. 15.02.2023 - 14:21

Schutzsuchenden aus der Ukraine

Eine Anfrage von Grossrätin Nina Gansner (Mitte, Seewis) betrifft die private Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine. Vorab spricht Regierungsrat Marcus Caduff (Mitte, Morissen) Gemeinden und Privatpersonen seinen Dank für die Mithilfe der Bewältigung dieser Krise aus. «Ohne Private wäre es für den Kanton sehr schwierig geworden, diese Krise zu bewältigen. Die Schweiz ging einst von 300'000 Geflüchteten aus. Graubünden hätte um 9000 Personen aufnehmen müssen», so Caduff. Dafür bestanden keine Strukturen und der Kanton hatte auch keine Erfahrung, wie die Schutzsuchenden unterstützt werden konnten, so Caduff weiter.

In ihrer Antwort schreibt die Regierung: Der Krieg in der Ukraine hat in Europa die grösste Fluchtbewegung seit dem zweiten Weltkrieg ausgelöst. Der Bundesrat hat am 11. März 2022 entschieden, dass Schutzsuchende aus der Ukraine den Schutzstatus S erhalten. Damit erhielten die Geflüchteten ein Aufenthaltsrecht, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen mussten. Der Schutzstatus S wurde zum ersten Mal angewendet. Bis Ende April wurden dem Kanton vom Bund über 800 Personen aus der Ukraine zugewiesen. Das bedeutete, dass pro Tag rund 30 Personen dem Kanton zugewiesen wurden. Die Regelstrukturen waren für 30 Personen pro Monat ausgelegt. Gerade in dieser Anfangsphase war der Kanton Graubünden auf jede mögliche Unterbringung angewiesen.

Per Ende Oktober unterstützten die regionalen Sozialdienste rund 848 Personen in 481 Dossiers, welche in Individualunterkünften wohnten. Davon wohnten 124 Personen (91 Dossiers) mit einheimischen Gastfamilien in einem gemeinsamen Haushalt. Wenn beim Zusammenleben Schwierigkeiten auftauchen, kann der Kanton Wohnungen vermitteln, welche von der Bevölkerung angeboten werden. Insbesondere dann, wenn Kinder bereits eingeschult sind.