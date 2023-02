Wolf, Ruhegehalt, Gefahrenzone und Wasserkraft und Sprachpolitik

Di. 14.02.2023 - 08:31

Dem Wolf soll es ans Fell gehen

Zum Auftakt des zweiten Sessionstages geht es um einen Auftrag von Grossrat Gian Michael (Mitte, Donat) betreffend Anwendung der polizeilichen Generalklausel zur Entnahme des Beverinrudels und von allen verhaltensauffälligen Wölfen, die eine Koexistenz nicht zulassen. Grossrätin Nina Gansner (Mitte Seewis) spricht im Rat. «Gehen wir lieber kleine aber stetige Schritte», sagt Gansner. Das Konfliktpotenzial steigt. Die Problematik ist aber kein Bündner und kein Schweizer Problem, sagt Gansner weiter. Sie plädiert für einen konsequenten und pragmatischen Weg. Gansner will den Druck gegenüber dem Bund den Druck hochhalten und «etwas Dampf machen».

Im Auftrag geht es um Nutztierrisse und problematische Begegnungen zwischen Wölfen aus dem Beverinrudel und Menschen. Der Auftrag verlang die sofortige Entnahme des Beverinrudels und weiteren verhaltensauffälligen Wölfen die eine Koexistenz nicht zulassen. Der Auftrag wurde im September von mehr als 70 Parlamentsmitgliedern unterzeichnet.

Die Regierung schrieb damals in ihrer Antwort, dass die aktuelle Wolfsentwicklung den zuständigen kantonalen Stellen Sorgen bereitet und alle Beteiligten vor grosse Herausforderungen stellt. «Die Haltung des Kantons und der zuständigen Dienststellen ist seit Jahren dieselbe: Die Kantone benötigen die Möglichkeit, den Wolfsbestand analog zu anderen Wildarten zu regulieren, bevor Schäden entstehen. Dafür braucht es die nötigen gesetzlichen Grundlagen. Die angestossene Revisionsvorlage geht in die richtige Richtung. Die Regierung ist bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zur Anwendung der polizeilichen Generalklausel dessen ungeachtet aber weiterhin bereit. Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den Auftrag wie folgt abzuändern: Die Regierung unterstützt die angestossene Vorlage zur Revision des Jagdgesetzes mit dem Ziel, den Wolfsbestand analog zu anderen Wildtierarten zu regulieren. Der Kanton entnimmt weiterhin Wölfe bei Vorliegen der Voraussetzungen gestützt auf die polizeiliche Generalklausel.

Wie Regierungsrätin Carmelia Maissen (Mitte, Castrisch) sagt, müssen für einen Abschluss folgende Voraussetzungen gegeben sein: Erstens müssen besonders hochstehende Schutzgüter betroffen sein. Dazu gehören die öffentliche Sicherheit und der Schutz von Leib und Leben. Zweitens muss eine schwere und unmittelbare Gefahr für diese Schutzgüter vorliegen, welche mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden an den Schutzgütern führt. Drittens wird vorausgesetzt, dass keine geeigneten gesetzlichen Massnahmen zur Verfügung stehen und dass sich diese aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit auch nicht zeitnah schaffen lassen. Viertens muss die Verhältnismässigkeit bei der Anwendung der polizeilichen Generalklausel gewahrt werden, insbesondere muss es sich um die mildeste der geeigneten Massnahmen handeln.

Grossrat Gian Michael (Mitte, Donat) will nicht, dass in Graubünden Wilder Westen «gespielt» wird. Der Auftraggeber will aber, dass sich die Regierung im Zweifelsfall für die Bergbevölkerung und gegen den Wolf entscheiden wird. Nach einer längeren Diskussion wird der Auftrag im ursprünglichen Sinn mit 73:39 Stimmen bei 3 Enthaltung überwiesen.