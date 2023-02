Eine volle Fragestunde, weitere Anfragen und Ruhegehälter

Mi. 15.02.2023 - 08:46

Berufsunfälle müssen nicht zwingend gemeldet werden

Grossrätin Xenia Bischof (SP, Chur) stellt der Regierung Fragen betreffend Gesundheit und Schutz von Lernenden in Betrieben. Nach dem tödlichen Unfall eines Lernenden bei der Verrichtung der Arbeit in Anwesenheit eines anderen Lernenden in Laax («suedostschweiz.ch» berichtete darüber) lässt Fragen zur gesundheitlichen Sicherheit und zum Schutz der Lernenden aufkommen. Regierungsrat Marcus Caduff (Mitte, Morissen) erklärt, dass es Gesetze gebe, an die sich Lehrbetriebe halten müssen. Unfälle müssen erst gemeldet werden, wenn Ärzte beigezogen werden - auch wenn sich die verunfallte Person nicht mehr in einer Berufslehre befindet. Der Kanton sieht keinen zusätzlichen Handlungsbedarf in seinem Handlungsbereich, so Caduff weiter.