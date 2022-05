Familienbande, Millionengewinne und andere Kuriositäten

Rund 39 Prozent der Bündnerinnen und Bündner haben am Sonntag eine neue Regierung gewählt. Die Stimmbeteiligung ist mittelmässig. Etwas besser zwar als noch vor vier Jahren. Aber weit weg von den 43 Prozent 2014. Doch wie hat es Mitte-Co-Präsident Kevin Brunold am Sonntag treffend gesagt: «Zahlen spielen keine Rolle». Recht hat er – oder auch nicht. Denn ein Blick auf die Wahlstatistik gibt Spannendes preis: Die tiefste Wahlbeteiligung hat mit 27,97 Prozent Schluein in der Surselva. Die höchste liefert Buseno in der Moesa ab.