Weihnachten im verbotenen Land

An diesem Advent kam ich nach Riad, um Christen unter den ­Millionen Gastarbeitern zu fragen, wie sie in einem absolutistischen wahhabitischen Königreich, das christliche Kirchen und christliche Gottesdienste grundsätzlich verbietet, Weihnachten feiern. Am Migrantenmarkt in der Al-Batha-Strasse quartierte ich mich ein, weil sich hier schon vor Jahrzehnten Inder aus ­Kerala angesiedelt hatten – dem indischen Bundesstaat mit der grössten christlichen Minderheit, die ihre ­Existenz fast direkt auf den Apostel Thomas zurückführt. Christbäume, las ich, sind inzwischen erlaubt.