Unter Mambets

Vor einem Jahr, in den ersten Januartagen 2022, wurde Kasachstan von einem rätselhaften Aufstand erschüttert. Er begann als Protest gegen die Verdoppelung der Autogaspreise in den Ölfördergebieten Westkasachstans und sprang – obwohl dort kaum jemand Autogas tankt – auf die alte Metropole Almaty über. Teils bewaffnete Männer plünderten im Zentrum, räucherten Regierungsgebäude aus und schossen auf die Polizei. Präsident Kassym-Schomart Tokajew rief Truppen des von Russland angeführten Militärbündnisses OVKS zu Hilfe, welche in wenigen Tagen Ordnung machten und wieder abzogen.