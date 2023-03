Reise in die Vergangenheit Energodars im Südosten der Ukraine

Obwohl es mir selbst unpassend frivol vorkommt, will ich nun doch einmal erzählen, was das vor der russischen Okkupation für eine Stadt war: Enerhodar/Energodar, die Satellitenstadt des südukrainischen Atomkraftwerks Saporischja, die immer dann in den Nachrichten aufblitzt, wenn Beschuss beim grössten Kernkraftwerk Europas wieder einmal glimpflich ausgeht, das heisst ohne Super-GAU.