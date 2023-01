Der letzte norwegische Ort vor der russischen Grenze liegt näher an Moskau als an Oslo, laut einem vergilbten Plakat liegt er auch «östlich von Kairo». Kirkenes, 352 Kilometer nördlich des Polarkreises, 3300 Einwohner, hatte mit seinen vielen russischen Zuwanderern, mit dem 1993 eingerichteten Barentssekretariat und mit Visafreiheit innerhalb einer 30-Kilometer-Zone ein Modell von grenzüberschreitender Zusammenarbeit abgegeben. Ex-Gemeindepräsident Rune Rafaelsen, «der grösste Freund Russlands in Skandinavien», hatte sich seines russischen «Freundschaftsordens»“ gerühmt.