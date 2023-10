Neu-Görzer Elegien

Slowenien unterscheidet sich von allen anderen postsozialistischen Staaten dadurch, dass häufig linksliberale Parteien regieren. In den Neunzigern dominierte die «Liberaldemokratie Sloweniens», 2011 erhielt das erst gerade gegründete «Positive Slowenien» fast 29 Prozent, 2014 die erst gerade gegründete «Partei des modernen Zentrums» fast 35 Prozent und 2022 die erst gerade gegründete «Bewegung Freiheit!» über 34 Prozent. Da ihr Gründer, Premierminister Robert Golob, lange Jahre in der Lokalpolitik gewirkt hatte, machte ich mich in seine Heimat auf.