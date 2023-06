Les Misérables et les Chocolatiers

Am 15. Mai gegen 22 Uhr – kurz nach einem TV-Auftritt, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron seine Pensionsreform verteidigte – kam es in der Heimatstadt der Macrons zu Gewalt. Gegendemonstranten schoben Mülltonnen vor die Auslage von Jean Trogneux, einer seit 1872 bestehenden, der Familie von Brigitte Macron gehörenden Chocolaterie. Ihr 29-jähriger Grossneffe Jean-Baptiste Trogneux, Leiter des Familienbetriebs in sechster Generation, eilte herbei und wurde von der Gruppe zusammen-geschlagen, an den Armen, an den Beinen und am Kopf.